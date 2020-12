Spotify-Hitliste 2020 : Billie Eilish ist die meistgestreamte Künstlerin

Stockholm Singer-Songwriterin Billie Eilish wurde von den Nutzern des weltweit größten Musik-Streamingdienstes in diesem Jahr mehr als 8,3 Milliarden Mal abgespielt. Die deutsche Rangliste wird von drei Hip-Hop-Künstlern angeführt.

Die amerikanische Singer-Songwriterin Billie Eilish (18) ist im zweiten Jahr in Folge die meistgestreamte Künstlerin weltweit beim Musikstreaming-Marktführer Spotify. Nummer eins bei den Männern und überhaupt ist international der Latin-Trap- und Reggaeton-Sänger Bad Bunny (26) aus Puerto Rico. Er sammelte mehr als 8,3 Milliarden Streams, wie aus dem Spotify-Jahresrückblick „Wrapped“ vom Dienstag hervorgeht. Mit seiner Platte „YHLQMDLG“ lieferte er auch mit etwa 3,3 Milliarden Streams das meistgestreamte Album 2020. Der 2008 in Schweden gegründete Audio Streaming Service Spotify ist mit mehr als 320 Millionen Nutzern und gut 144 Millionen zahlenden Abonnenten in über 90 Ländern der weltgrößte Musikstreamingdienst.