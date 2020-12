Spotify-Hitlisten 2020 : Das sind die meistgespielten Songs der RP-Redaktion

Foto: dpa Infos Das sind die beliebtesten Songs der RP-Digitalredaktion

Düsseldorf Der Musik-Streamingdienst Spotify bietet seinen Nutzern eine Übersicht darüber an, welche Lieder und Künstler in diesem Jahr besonders beliebt waren und welche Songs jeder einzelne Nutzer 2020 am häufigsten gestreamt hat. Wir haben uns bei Redaktion und Technik umgehört.

Spotify gehört zu den beliebtesten Musik-Streamingdiensten der Deutschen. Seit einigen Jahren bietet der Dienst seinen Nutzern zum Jahresende interessante Übersichten an. Zum Beispiel über die Songs beziehungsweise Musiker, die der jeweilige Nutzer am häufigsten gehört hat. Wir haben uns in der RP-Redaktion und in der Technikabteilung nach den persönlichen Hitlisten unserer Kollegen erkundigt und eine Übersicht zusammengestellt.

Außerdem spannend: Es gibt aussagekräftige Zahlen zum Nutzerverhalten insgesamt. So machte der Streamingdienst zum Beispiel am Dienstag bekannt, dass sich am ersten Advent auf den ersten 18 Plätzen der meistgespielten Songs in Deutschland ausschließlich Weihnachtslieder befanden. Auf Platz eins „Last Christmas“ von Wham!, gefolgt von „All I Want for Christmas Is You“ von Mariah Carey mit jeweils um die 770.000 Streams.

Meistgespielte Künstlerin weltweit auf den Kanälen des Musikstreaming-Marktführers war übrigens zum zweiten Mal infolge die US-Amerikanerin Billie Eilish. In Deutschland dagegen stand auch das Jahr 2020 wieder im Zeichen des Hip-Hop. Zum zweiten Mal in Folge erreichte Rapper Capital Bra (26) Platz eins der bundesweit meistgestreamten Künstler. Die Rapper Apache 207 (23) und Samra (25) belegen Platz zwei und drei im Gesamtranking. Apache 207 sicherte sich mit seiner Platte „Treppenhaus“ den ersten Platz bei den Alben.

(th/dpa)