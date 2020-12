Karoline Hatt-Harpers – SEO-Redakteurin:

„Meine Top-Songs in diesem Jahr: ,Ich würd' lügen’ von KAYEF, ,Love Somebody’ von Lauv und ,Giants’ von Dermot Kennedy. "Lockdown-Soundtrack" oder doch lieber "Baustellen-Remix"? In diesem verwirrenden, beängstigenden, leidvollen Jahr 2020 hatten ich und mein Mann immer einen sicheren und motivierenden Ort, an den wir uns zurückziehen konnten, die Musik laut aufgedreht haben und an unserer Zukunft "gebaut" haben - die Baustelle unseres eigenen Hauses. Vermutlich werde ich noch häufig an diese Zeit zurückdenken, wenn ich die drei Lieder höre, denn Musik schafft Erinnerungen - auch in schweren Zeiten.“