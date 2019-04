Gastkonzerte : Kronjuwelen der Sinfonik

Düsseldorf In der kommenden Saison gastieren bei den Heinersdorff-Konzerten Spitzenorchester aus Pittsburgh, Wien, Rom und London.

Dieser Wunsch geht bereits in der kommenden Spielzeit in Erfüllung – und zwar am 20. Januar 2020. Während in jenem Konzert Anne-Sophie Mutter die Geigensolistin des Konzerts war, ist nun ihre Kollegin Janine Jansen mit den Römern auf Tour. In Düsseldorf spielt sie das Violinkonzert e-Moll von Mendelssohn, nach der Pause bedankt sich „Santa Cecilia“ für die Düsseldorfer Zuneigung mit einem Gastgeschenk: der Sinfonie Nr. 2 C-Dur des Wahl-Düsseldorfers Robert Schumann.