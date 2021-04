Gesellschaftlicher Trend : „Selbstoptimierung ist egozentrisch“

Wer seine Freizeit nutzt, an sich selbst zu arbeiten, hat weniger Gelegenheit, für die Gemeinschaft einzustehen: Die Soziologin Anja Röcke sieht den Trend zur Selbstoptimierung kritisch. Auch wenn sie zugibt, dass er positive Aspekte hat.

Joggen, um fitter zu werden. Ins Fitnessstudio gehen, um belastbarer zu sein. Beim Spaziergang heute die Schritte zählen, um die Zahl beim Spaziergang morgen zu übertreffen. Selbstoptimierung kann viele Aspekte haben, auch die Einnahme von Aufputschmitteln und Schönheit-OPs gehören dazu. Der Drang, eine bessere Version seiner selbst zu werden, ist groß in dieser Zeit. Aber warum ist er überhaupt da? Und welche gesellschaftlichen Auswirkungen hat er? Wir fragen nach bei Anja Röcke, Gastprofessorin für Allgemeine Soziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Bei Suhrkamp hat sie soeben den Band „Soziologie der Selbstoptimierung“ vorgelegt.

Röcke Selbstoptimierung beschreibt einen Prozess, der darauf zielt, das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Und zwar in Bezug auf die eigenen Fähigkeiten und das eigene Aussehen. Man versucht also, immer besser zu werden und jedes Ergebnis noch zu toppen.

Was sagt es über eine Gesellschaft aus, dass so viele Menschen sich ganz offensichtlich nicht selbst genügen?

Röcke Dass Selbstoptimierung so eine große Relevanz hat, ist allein schon mal ein Befund. Selbstoptimierung zwackt Zeit und Energie ab. Man kümmert sich in dieser Zeit um sich selbst, anstatt sich politisch oder gesellschaftlich zu engagieren.

Röcke In gewisser Weise ja. Das ist einer der Motoren der Selbstoptimierung: Man hat das Gefühl, Mängel ausgleichen zu müssen. Dieser Gedanke ist ein Ergebnis der Ideen von Exzellenz und Performanz: Es gibt kein Recht auf Faulheit, man muss immer an sich arbeiten.

Selbstoptimierung passiert meist in der Freizeit. Die soll aber eigentlich der Erholung diesen. Auf einmal ist Freizeit also Arbeit und Stress.

Röcke Wir sind freie Menschen, auch wenn natürlich jeder unterschiedliche Lebensbedingungen hat. Man muss versuchen, Grenzen zu setzen: dass man eine gewisse Zeit für seine Selbstoptimierung einsetzt, aber dann eben beispielsweise auch genau so viel Zeit, um sich in der Nachbarschaftsgruppe zu engagieren. Jeder muss sich auch selbst darüber klar werden, wie er sein Leben führen möchte und was ihm wichtig ist. Und ob sich das Leben in der eigenen Optimierbarkeit erschöpft oder ob es daneben auch noch Werte gibt wie Solidarität oder Freundschaft, die genauso wichtig sind.