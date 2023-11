Ungewöhnliches Duo „Komet“ von Udo Lindenberg und Apache 207 ist erfolgreichster Song 2023

Ein ungleiches Duo hat es nach ganz oben in die Herzen der Musikhörer in Deutschland geschafft: „Komet“ von Udo Lindenberg und Apache 207 ist das erfolgreichste Lied 2023 in Deutschland. Der Song, mit 21 Wochen an der Chartsspitze der erfolgreichste deutschsprachige Nummer-eins-Hit, ist nun auch der diesjährig erfolgreichste Streaming-Song und das meistgeklickte Musikvideo. Sowohl auf den Streaming-Plattformen Spotify und Apple Music, als auch auf Youtube erzielte der Song die höchsten Klickzahlen. Das wurde in den nun veröffentlichen Jahresrückblicken der Streaming-Dienste bekannt gegeben.