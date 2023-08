„Mädchen auf dem Pferd“ Der Hit des Sommers, der keiner war

Dieser Sommer war genau genommen keiner, aber ist nicht schlimm, einen Sommerhit gibt es trotzdem. Er heißt „Mädchen auf dem Pferd“ und stammt von Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee und Octavian, und was die drei gemacht haben, entspricht in etwa dem, was die Thekenhilfe in der Strandbar tut, wenn sie die Eiswürfel und die Orangenscheibe in den vorgemischten Aperol Spritz gibt. Das Lied „Mädchen auf dem Pferd“ existiert nämlich schon seit neun Jahren, es stammt aus dem Soundtrack des Pferderomantik-Films „Bibi und Tina“. Hinzugekommen sind Beats und eine nervöse und kaum einen technischen Effekt ungenutzt lassende Techno-Ästhetik aus den frühen 90er-Jahren, die einen an das Bewerbungsgespräch aus dem Film „Trainspotting“ denken lässt: „Was interessiert Sie an der Freizeitindustrie?“ – „Die Freizeit.“