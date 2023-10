Sohn von Rapper Marteria Luzey veröffentlicht mit „Zu spät“ ersten Song

Rostock · Wie der Vater so der Sohn? Zumindest musikalisch. Der Sohn des Rappers Marteria tritt in die Fußstapfen seines Vaters und hat am Freitag einen ersten Song veröffentlicht.

07.10.2023, 16:13 Uhr

Der deutsche Rapper Marteria im September im Rostocker Ostseestadion. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Unter dem Künstlernamen Luzey rappt der 16-Jährige, der bürgerlich Louis heißt, in „Zu spät“ unter anderem: „ich sah Papa auf der Bühne und dachte, das könnte ich sein“. Auf Luzeys Instagram-Profil reagierte Marteria (40, bürgerlicher Name Marten Laciny) mit Herz-Symbolen. Der Rap kommt schneller daher als der Rap in den jüngsten Songs seines Vaters. Insgesamt klingt der Song mehr nach typischem Deutschrap als die Musik, die Marteria zuletzt veröffentlichte und die stark von elektronischer Club-Musik inspiriert scheint. Im Video zu dem Song zeigt sich Luzey in seiner und Marterias Heimatstadt Rostock unter anderem vor Plattenbauten. Sein großes Debut feierte der Jugendliche bereits Anfang September, als ihn sein Vater bei zwei Konzerten im Rostocker Ostseestadion vor Zehntausenden Zuschauern auf die Bühne holte und Luzey einen Song rappte. „Ganz gute Kulisse für'n ersten richtigen Auftritt, oder?“, hatte Marteria damals kommentiert. Rapper Drake kündigt Pause an Derweil hat der kanadische Star-Rapper Drake eine Karrierepause aus gesundheitlichen Gründen angekündigt. Er werde eine Auszeit von „einem Jahr oder länger“ nehmen, um „wieder auf die Beine zu kommen“, sagte der 36-jährige Rapper am Freitag im Radioprogramm „Table For One“. Es handle sich um „nichts Ernstes“, er habe aber seit Jahren „alle möglichen komischen Probleme mit dem Magen“ und wolle sich nun um seine Gesundheit kümmern. Er werde „eine Zeitlang keine Musik machen“, sagte Drake weiter und sprach zudem von Verpflichtungen, die er gegenüber Menschen erfüllen wolle, „denen ich Dinge versprochen habe“. Der fünffach mit dem Grammy ausgezeichnete Drake kündigte seine Karrierepause wenige Stunden nach der Veröffentlichung seines neuen Albums „For All The Dogs“ an. Ob sich die Auszeit auch auf bereits geplante Konzerte auswirkt, war zunächst unklar.

(felt/dpa)