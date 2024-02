„Für immer Frühling“-Sängerin „Grundidee entstand zwischen Weihnachten und Silvester“

Aber der Erfolg hat Schattenseiten. Am Anfang seien die Kommentare im Internet und in sozialen Medien hauptsächlich positiv gewesen. „Dann wurde es immer böser und aggressiver, so dass ich die Kommentare nur noch in Momenten öffne, in denen ich mich stabil genug fühle. Weil einem da die grausamsten Dinge an den Kopf geworfen werden.“