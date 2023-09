Ohne Xavier Naidoo Söhne Mannheims veröffentlichen neues Album

Das neue Album der Söhne Mannheims mit 16 Liedern kommt nun an diesem Freitag heraus. Das multikulturelle Kollektiv mit Wurzeln in Simbabwe, Jamaika, Ghana, Ägypten, Italien, Polen, Spanien und Deutschland mixt mit mehrstimmigen Gesang Soul, Pop und Hip Hop zu einem einzigartigen Sound. Die Studio- und Live-Aufnahmen erreichten mehrfach Gold- und Platinstatus in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Erstmals ist mit Clara Louise eine Frau dabei. Die in Österreich lebende Sängerin und Lyrikerin singt mit den Söhne-Sängern Dominic Sanz und Michael Klimas ein „Duett zu dritt“. Als neuer Gitarrist ist Thilo Zirr, Absolvent der Mannheimer Popakademie und Schüler des Söhne-Veterans Kosho, dazugestoßen.