Konzert in Lanxess-Arens 30 Seconds to Mars holen in Köln ihre Fans auf die Bühne

Drei Dinge, die man über Jared und Shannon Leto und Thirty Seconds to Mars wissen muss: Die Band steht im Guinness-Buch der Rekorde, weil sie die meisten Shows während einer einzigen Albumveröffentlichung spielten. 2013 wurde die Single „Up In The Air“ mit einer Rakete ins All katapultiert. Es ist der erste kommerzielle Song, der je in den Weltraum geschossen wurde. Das Motto der Alternative Rocker lautet „Provehito in altum“ (Springe ins Unbekannte). Schließlich: Eine ihrer Fangemeinden trägt den Namen „Echelon“. Ganz schön mysteriös also, diese beiden Brüder, die nun im Rahmen ihrer „Seasons Worldtour“ ein exklusives NRW-Konzert in der Kölner Lanxess-Arena vor rund 18.000 Fans gaben.