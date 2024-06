Konzert in Mönchengladbach Mit den Smashing Pumpkins zurück in die 1990er-Jahre

Das Konzert ist noch keine Stunde alt, da schnallt sich Billy Corgan die Akustikgitarre um. Was jetzt folgt, ist auch dem letzten Zuschauer schon nach dem ersten Halbsatz klar: „I Used To Be A Little Boy", der Vers, der wie kein zweiter der Smashing Pumpkins die Jahrzehnte seit den Neunzigern überstanden hat. „Disarm“, die größte Ballade der Band, singt Corgan mit der ganzen Melancholie seiner besonderen Stimme in den Mönchengladbacher Abendhimmel, an dem gerade die letzten Sonnenstrahlen verglimmen.