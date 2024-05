Smashing Pumpkins „Die Musikpresse hat uns sehr schlecht behandelt“

„Ich versuche, zu den Alben meiner Lieblingsbands zurückzukehren. Ich versuche, Songs zu finden, die ich übersehen habe. Dann mache ich eine Playlist mit diesen Songs und denke: Oh, da höre ich etwas, das mir bisher nicht aufgefallen ist.“ Er habe früher viel Beatles gehört und Led Zeppelin. Später seien Blues und Folk dazugekommen. Und dann habe er New Wave entdeckt. „New Wave schuf etwas, das es noch nicht gab. Beziehungsweise nahm das Genre Bestehendes auf und kreierte damit eine neue Sprache. Und das ist wertvoll. Das Problem ist natürlich, dass nicht jeder versteht, was du sagen willst. Sie fragen: Warum muss das so schräg sein? Warum muss Musik so klingen? Es ist wie in der Malerei, als der Kubismus erfunden wurde. New Wave brach die Vorherrschaft des Blues in der Musik.“