„Sixty“-Tour : So freuen sich Fans auf die Rückkehr der Rolling Stones

Mick Jagger von den Rolling Stones tritt mit seinen Bandkollegen Keith Richards (r.) und Ron Wood im SoFi Stadium im Rahmen der „No Filter“-Tour 2021 auf (Archivfoto). Foto: dpa/Chris Pizzello

Düsseldorf Für viele begeisterte Rolling-Stones-Fans beginnt jetzt der Planungs-Stress für einen Konzertbesuch der „Sixty“-Tour. Noch in dieser Woche startet der Ticketverkauf.

Am Wochenende hatten die Rolling Stones ihre Fans elektrisiert und die Spekulationen um eine Europa-Tour mit kurzen Videoclips in den sozialen Medien befeuert. Auf dem Instagram-Account von Frontmann Mick Jagger wurde ein Video von einer Textnachrichten-Konversation mit Gitarrist Ronnie Wood zu sehen. Jagger: „Hey Ronnie, es ist alles bestätigt! Bist du bereit? MJ“. Dann Woods: „Yeah!“. Jagger: „Ich habe auf dem Festnetz mit Keith gesprochen, er trifft uns dort.“ Seither spiegelt sich die Begeisterung der Fans in zahlreichen Kommentaren zum Video wieder. Rund 2.500 euphorische Statements sammeln sich dort aktuell. Mehr als 450.000 Menschen haben das Video bereits gesehen.

Auch in den Online-Foren ist die Begeisterung groß. Neben der Vorfreude ist das aktuell beherrschende Thema allerdings: Welches Konzert möchte ich sehen? Und wie komme ich möglichst schnell an Tickets? „Zu welchen Konzerten wollt ihr gehen?“, fragt ein Nutzer beispielsweise in die Runde und beantwortet seine Frage zugleich: „Ich habe aktuell München, Amsterdam, Hyde Park 1, Hyde Park 2, Paris and Stockholm ins Auge gefasst.“ Wie ihm geht es auch anderen. Nicht ein einziges Konzert soll es sein, sondern am besten gleich mehrere. Verbunden mit der Vorfreude auf die Konzerte beginnt auch die Urlaubsplanung: Ein Wochendsausflug nach Paris, ein Kurztrip nach London, Urlaub in Stockholm?

Gleichzeitig zeigen sich manche Anhänger der britischen Band enttäuscht, dass es kein Konzert in Helsinki geben wird. Ein am Wochenende veröffentlichter animierter Clip zeigte Europa aus dem Weltall betrachtet. An mehreren Orten taucht das berühmte Zungen-Logo der Band auf. – Ein erster Hinweis auf die Tour-Stationen. Manche meinten, darin auch Helsinki entdeckt zu haben – offenbar ein Irrtum.

Tatsächlich geben die Rolling Stones im Sommer dieses Jahres auf ihrer „Sixty“-Tour vierzehn Stadion-Konzerten in zehn anderen Ländern. Zwei Konzerte sind auch in Deutschland geplant – in München und in Gelsenkirchen. Der Titel der Europa-Tour ist an ihr 60. Band-Jubiläum angelehnt. Es ist zugleich die erste Europa-Tour seit dem Tod von Drummer Charlie Watts. Der legendäre Schlagzeuger der Band war am 24. August vergangenen Jahres in London im Alter von 80 Jahren gestorben.

Am 12. Juli 1962 spielten die Rolling Stones in London ihr erstes Konzert unter diesem Bandnamen. Von der heutigen Besetzung waren beim Auftritt im inzwischen geschlossenen Marquee Club seinerzeit aber nur Jagger und Richards dabei. In den folgenden Jahrzehnten schrieb das kongeniale Duo zusammen unzählige Hits wie „(I Can’t Get No) Satisfaction“, „Angie“, „Start Me Up“ oder „Mixed Emotions“.

Damit wurden die Stones zu einer der erfolgreichsten Bands der Welt, die überall große Hallen und Stadien füllt – bis heute. Daran hat sich auch im fortgeschrittenen Rentneralter nichts geändert. Zuletzt hatte die 2017 in Hamburg begonnene, wegen der Corona-Pandemie unterbrochene „No Filter“-Tour die Veteranen durch die USA geführt. Dort standen Jagger und Co. unter anderem in Los Angeles an zwei ausverkauften Abenden vor insgesamt über 160.000 Zuschauern auf der Bühne.

(ele/dpa)