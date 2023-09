460 Wochen in den Charts Sängerin aus NRW bricht Rekord von Helene Fischer

Simone Stiers, wie die Sängerin mit bürgerlichem Namen heißt, besuchte das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Wetter an der Ruhr und entdeckte dort bereits früh ihre Leidenschaft für die Musik. Ab der fünften Klasse sang sie im Chor und in der Big Band der Schule und nahm im Alter von zwölf Jahren an einem Gesangswettbewerb teil. Mit 14 Jahren begann Stiers dann mit professionellem Gesangsunterricht. Schnell stellten sich ihre ersten Erfolge ein: So lieh sie seit ihrem 17. Lebensjahr regelmäßig „Schlumpfine“ auf zahlreichen Alben der „Schlümpfe“ ihre Stimme. Mit 20 Jahren ging sie dann mit Sängerin Blümchen (Jasmin Wagner) auf Tour. Es folgten TV-Auftritte mit Johnny Logan, Thomas Anders und Ingrid Peters.