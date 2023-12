Songs für den Jahreswechsel Die Playlist für die perfekte Silvester-Feier 2023

Phil Collins: „In the Air Tonight“

Oh, schon kurz vor Mitternacht. Jetzt nichts falsch machen. Vor einiger Zeit verkündete Phil Collins auf Twitter, wann man „In The Air Tonight“ am besten abspielt: Silvester exakt um 23:56 Uhr und 40 Sekunden. Denn dann kommt der berühmte Trommelwirbel passend um 0 Uhr. „I’ve been waiting for this moment, for all my life, oh, Lord.“ Frohes neues Jahr!