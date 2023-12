Songs für den Jahreswechsel Die Playlist für die perfekte Silvester-Feier 2023

Oh, schon kurz vor Mitternacht. Jetzt nichts falsch machen. Vor einiger Zeit verkündete Phil Collins auf Twitter, wann man „In The Air Tonight“ am besten abspielt: Silvester exakt um 23.56 Uhr und 40 Sekunden. Denn dann kommt der berühmte Trommelwirbel passend um Mitternacht. „I’ve been waiting for this moment, for all my life, oh, Lord.“ Frohes neues Jahr!