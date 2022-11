Porträt Die Karriere von Rapper Sido in Bildern

Im August 2022 kündigte Sido an, dass er an einem neuen Album arbeitet. „Paul“, sein neuntes Studioalbum, erscheint am 9. Dezember 2022. Außerdem wird der Rapper 2023 in der fünften Staffel von Joko Winterscheidts TV-Format "Wer stiehlt mir die Show" zu sehen sein.