Shirin David in Köln „Geht aus euren toxischen Beziehungen raus“

Das ist kein leichter Job für das Sicherheits-Personal der Kölner Lanxess-Arena, wenn es kurz vor Beginn einer Show an den Eingangsbereichen damit beschäftigt ist, Überbleibsel campierender Fans aufzuräumen und in Papp-Kartons zu packen. Wein-, Bier- und Whiskyflaschen. Das gesamte Sortiment an alkoholischen Getränken ist dabei. Samt Geruchs-Kulisse. Grund für die ausufernde Party: Die deutsche Rapperin Barbara Schirin Davidavičius alias Shirin David, die einen Stopp in Köln einlegte und vor rund 15.000 meist weiblichen Fans ein Konzert in fünf Akten aufführte.