Konzertreihe in der Tonhalle : Christian Ehring ist zurück

Der Kabarettist und die Düsseldorfer Symphoniker bieten im Comedy-Konzert „Fish and baguette“ europäische Satire nach Noten. Marie Jacquot dirigiert.

(RP) Kabarettist Christian Ehring und die Düsseldorfer Symphoniker starten am Sonntag in der Tonhalle wieder einmal einen Angriff auf Zwerchfell und Ohren: Im Comedykonzert „Fish and baguette” untersuchen sie die Beziehung der Nationen Frankreich und Großbritannien, die vieles trennt (etwa der Ärmelkanal und das Essen) und vieles verbindet (etwa der Tunnel und das Erbe des Kolonialismus). Da der Brexit die Lage nicht gerade entspannt hat, tut es gut, sich auf eine der wirklich geschmeidigen Gemeinsamkeiten der zwei Nachbarländer zu besinnen: Beide schätzen und beherrschen leichte, gut gemachte Stücke mit Esprit und Schalk im Nacken.

Werke französischer und britischer Komponisten sind im Wechsel zu hören: Benjamin Brittens „Suite on English Folk Tunes“, Jaques Iberts „Divertissement“, "Fantasia on 'Greensleeves'“ von Ralph Vaughan Williams, Claude Debussys „Danse“ sowie „An Orkney Wedding with Sunrise“ von Peter Maxwell Davies. Das Publikum darf sich dabei auch auf einen besonderen Gastauftritt des Dudelsackspielers Axel Römer freuen. Am Pult steht mit Marie Jacquot naturellement eine gebürtige Französin: Die junge Dirigentin ist seit 2019 Erste Kapellmeisterin an der Deutschen Oper am Rhein. Aktuell ist sie bei den International Opera Awards 2021 in der Kategorie „Newcomer“ nominiert.