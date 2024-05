Wegen sexueller Gewalt Weitere Frau verklagt Hip-Hop-Mogul Sean „Diddy“ Combs

Gegen den Hip-Hop-Mogul Sean „Diddy“ Combs ist eine weitere Klage wegen des Vorwurfs der sexuellen Gewalt eingereicht worden. Das frühere Model Crystal McKinney beschuldigt Combs in ihrer am Dienstag bei Gericht eingebrachten Klage, sie im Jahr 2003 in seinem New Yorker Studio unter Drogeneinfluss gesetzt und sie dann auf der Toilette zum Oralsex gezwungen zu haben.