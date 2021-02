Nach Anschuldigungen mehrerer Frauen : Schockrocker Marilyn Manson weist Missbrauchsvorwürfe zurück

Los Angeles Gewaltfantasien und Drogenexzesse sind Teil des Images von Marilyn Manson als Sänger. Doch nun erheben mehrere Frauen schockierende Anschuldigungen des Missbrauchs gegen den 52-Jährigen.

Zuvor hatten eine Reihe von Frauen - darunter die bekannte Schauspielerin Evan Rachel Wood („Westworld“, „Kajillionaire“) - schwere und sehr ähnlich klingende Vorwürfe gegen Manson erhoben. Die 33-jährige Wood schrieb auf Instagram von jahrelangem „grauenhaften“ Missbrauch durch ihren Ex-Freund. Er habe angefangen, als sie noch ein Teenager war. Manson habe sie manipuliert und unterdrückt. Sie wolle nicht länger in Angst vor Rache, Verleumdung oder Erpressung leben, sondern nun diesen „gefährlichen“ Mann entlarven, schrieb Wood am Montag.

Die Firma werde auch zukünftig nicht mehr mit Manson - der seine Gewaltfantasien und Drogenexzesse immer wieder öffentlichkeitswirksam darstellte - arbeiten, hieß es weiter. Loma Vista Recordings hatte im Herbst das Manson-Album „We Are Chaos“ herausbracht. Auch in Deutschland gab es erste Reaktionen: Die „Rock Antenne“-Radiosender nahmen alle Lieder Mansons mit sofortiger Wirkung bis auf Weiteres aus dem Programm.

In den USA schaltete sich die kalifornische Senatorin Susan Rubio mit einem Brief an den amtierenden Justizminister Monty Wilkinson sowie an die Bundespolizei FBI ein, wie aus einem von Wood verbreiteten Schreiben hervorgeht. „Ich bitte das US-Justizministerium, sich sofort mit den mutmaßlichen Opfern zu treffen und diese Anschuldigungen zu untersuchen“, schrieb Rubio darin.