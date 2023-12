Konzert in Köln Sarah Connor swingt, menschelt und berührt

Info

Durchbruch Die deutsche Pop- und Soulsängerin Sarah Connor feierte 2001 mit ihrem Album „Green Eyed Soul“ und dessen Singleauskopplungen „Let’s Get Back to Bed – Boy!“ und „From Sarah with Love“ ihren Durchbruch.

Erfolg Mit über sieben Millionen verkauften Tonträgern gehört sie bis heute zu den erfolgreichsten deutschen Sängerinnen der 2000er und 2010er Jahre. Für ihre internationalen Erfolge wurde Connor 2004 in Las Vegas mit dem World Music Award ausgezeichnet.

Tourtermine Sarah Connor gastiert am 10. Dezember in der bereits ausverkauften Arena in Oberhausen. Am 12. Dezember spielt sie in Stuttgart, am 13. Dezember in München und am 16. Dezember in Mannheim.