Song-Wettbewerb in Italien Sanremo-Festival lockt wieder Zuschauer

Italien ist im Sanremo-Fieber: Mit bis zu 16,8 Millionen TV-Zuschauern hat das Musikfestival am Dienstagabend zu Beginn für Top-Einschaltquoten gesorgt. Die mehrstündige Show aus der gleichnamigen norditalienischen Küstenstadt bescherte dem öffentlich-rechtlichen Sender Rai am ersten Abend eine Quote von durchschnittlich rund 65 Prozent. „Sanremo“ ist seit Jahrzehnten Italiens beliebtester Songwettbewerb. Viele Karrieren begannen dort. Nächstes Jahr findet das Festival bereits zum 75. Mal statt.