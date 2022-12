Konzert in Düsseldorf Rosalia reist in die Zukunft des Pop

Rosalia kippt sich eine Flasche Wasser über die Haare und schüttelt die Mähne danach so, dass das Publikum nass wird. In ihrem roten Kleid, den schweren Stiefeln und den Biker-Handschuhen bellt sie Ausrufezeichen wie ein Macho-Rapper. Dann steht sie still vor dem Mikrofonständer und wartet, bis die Tänzer eine meterlange Stoffbahn bringen, auffalten und das eine Ende auf dem Boden ausbreiten und das andere an Rosalias Hüfte befestigen. Sie singt nun die sehr schmerzensreiche Ballade „Hentai“, und die Schleppe ist so schwer und schwarz, dass es wirkt, als versinke die Sängerin in Öl. So geht das die ganze Zeit: intensive Bilder mit minimalen Requisiten. Rosalia braucht kein Trapez, keine Pyrotechnik und keinen Flitterregen.