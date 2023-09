„Echt nicht witzig gewesen“ Sängerin Lena Meyer-Landrut hatte nach Reitunfall Angst vor Lähmung

„Und jetzt hab ich damit so ein bisschen zu tun - das ist auf jeden Fall echt nicht witzig gewesen“, sagte die Sängerin. Sie habe aber Glück im Unglück gehabt. „Ich hab jetzt einfach nur Schmerzen, und es ist nichts, was sozusagen mich langfristig beeinträchtigt - aber wenn man dann da so rumliegt und dann so kurz denkt, okay, es hätte nicht viel gefehlt, und dann wären einfach sozusagen meine Beine nicht mehr zu benutzen gewesen, das ist schon echt hart.“