Mit neuem Album Dua Lipa kündigt Tour an – Exklusiv-Konzert in Berlin

Popstar Dua Lipa („Don't Start Now“) kommt für ihren Tourauftakt mit ihrem neuen Album nach Berlin. Die 28-Jährige spielt am 5. Juni ein Konzert in der Berliner Waldbühne, wie es in einer Ankündigung am Montag hieß. Die Tournee werde mit einer Show im kroatischen Pula fortgesetzt und ende mit zwei Konzertterminen dann in Nimes in Frankreich. Am Freitag (22. März) startet um 10.00 Uhr der allgemeine Ticketverkauf bei dem Eventportal Ticketmaster.