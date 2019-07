„Ich spürte, wie es mich kaputtmachte“ : Superstar Ed Sheeran geht nicht mehr unter Leute

Düsseldorf Ed Sheeran besitzt kein Handy und hat seinen Freundeskreis drastisch reduziert. Seit Jahren kämpft er gegen seine Angststörung. Alles begann mit seinem Erfolgshit „Shape of You“.

In einem Interview mit der britischen Boulevardzeitung „The Sun“ sprach Ed Sheeran ungewohnt offen über sein Privatleben. So offenbarte er, dass er kein Handy besitze und nur vier Menschen zu seinem Freundeskreis zähle. Er wolle so seine Gesundheit schützen. „Ich habe eine soziale Angststörung. Ich mag keine großen Menschenmengen, was schon ironisch ist, weil ich ja vor Tausenden von Leuten auftrete“, erklärte der 28-Jährige. Er habe zwar kein Problem damit, mit Menschen zu reden, aber er fühle sich komisch, wenn er gefilmt und angestarrt werde. „Ich fühle mich dann nicht mehr menschlich“, sagte Sheeran weiter.

Alles begann mit dem Erfolg seiner Single „Shape of You“, plötzlich sei er überall erkannt worden, so der britische Sänger. „Ich wurde da so hineingezogen. Ich spürte,wie es mich immer mehr kaputtmachte.“ Um dem zu entfliehen, habe er schließlich ein Anwesen in Suffolk auf einem großen Grundstück gekauft. „Um meinen Verstand zu schützen und ich denke, es funktioniert“, so der Brite.