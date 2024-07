Mega-Hit „Espresso“ Vom Swiftie zur besten Freundin - das ist Sabrina Carpenter

Nach ihrer Zeit auf der „Eras“-Tour veröffentlichte Sabrina die Songs „Espresso“ und „Please Please Please“, die einen Einblick in ihr Album „Short N Sweet“ geben, das am 23. August erscheint. Die Streamingzahlen beider Songs explodieren, und Carpenter stellte im Juni sogar einen neuen Rekord auf, der vorher noch Ariana Grande gehörte. Zu dem Zeitpunkt war sie mit 25 Jahren, einem Monat und zehn Tagen die jüngste Sängerin, deren Songs in einer Woche Platz eins und zwei der UK-Charts belegten. In derselben Woche war „Please Please Please“ der meistgestreamte Song in Großbritannien mit 9,8 Millionen Streams. „Espresso“ folgte auf Platz zwei mit 8,1 Millionen. Am neuen Album ist auch Produzent Jack Antonoff beteilgt, der ja auch mit Taylor Swift arbeitet.