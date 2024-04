US-Star Ryan Gosling „Taylor Swift hat mir geholfen, mich von Ken zu lösen“

Die Hollywood-Stars Ryan Gosling (43) und Emily Blunt (41) haben eigenen Worten nach ein Herz für Taylor Swift. „Ich bin ein großer Swiftie. Wer ist es nicht?“, sagte Blunt am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Sie habe am Freitagmorgen direkt das neu erschienene Album „The Tortured Poets Department“ des Superstars gehört. „Ich habe es geliebt, ich liebe sie“, sagte der „Oppenheimer“-Star. Gosling fügte hinzu, er möge besonders den Song „So Long, London“.