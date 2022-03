Trost in der Krise : „Russians“ von Sting ist das Lied der Stunde

Sting bei einem Konzert in Budapest 2019. Foto: AP/Balazs Mohai

Düsseldorf Der fast 40 Jahre alte Protestsong gegen den Kalten Krieg wird in den sozialen Netzwerken noch einmal zum Hit. Was wenige wissen: Sting änderte den Text nachträglich an entscheidender Stelle.

Lieder von Sting, so hat es den Anschein, spenden in bedrohlichen Situationen besonders viel Trost. Irgendetwas vibriert in ihnen, das viele Menschen beruhigt. „Fragile" zum Beispiel wurde nach den Anschlägen vom 11. September im Radio gespielt, „We Work The Black Seam" hörte man nach der Katastrophe in Fukushima oft. Und nun, nach dem Einmarsch der rusischen Armee in die Ukraine, ist „Russians" der Song der Stunde.

Das Lied wurde 1985 erstmals veröffentlicht und war in Deutschland der erste große Solohit Stings nach der Trennung von The Police. Es ist ein als Ballade verkleideter Protestsong gegen den Kalten Krieg, und in den sozialen Netzwerken kommt man derzeit kaum daran vorbei. Viele teilen es und gestalten Kacheln mit Versen aus dem Stück. Besonders beliebt ist die Passage, in der es heißt: „We share the same biology, regardless of ideology / Believe me when I say to you / I hope the Russians love their children too".

Sting schrieb „Russians“, nachdem sein Sohn gefragt hatte, ob es wirklich eine Bombe gebe, die die ganze Welt in die Luft jagen könne. Sting hatte es eigentlich mit dem damaligen Sinfonieorchester Leningrad aufnehmen wollen. Das klappte aber nicht, weil die Visa nicht pünktlich ausgestellt wurden. Das Lied beginnt mit einem beängstigenden Ticken und unverständlichem Funkverkehr, und es erzählt von der Drohung russischer Politiker, Atomwaffen einzusetzen. „Wie kann ich meinen Sohn vor Oppenheimers tödlichem Spielzeug schützen?", fragt Sting.

Der zweite Aspekt des Lieds bezieht sich auf das russische Volk. In der amerikanischen Rhetorik der Reagan-Zeit galten Russen meist als kalte Maschinenmenschen. Sting sah damals jedoch zufällig russische Kindersendungen, wie er in einem Interview über die Entstehung des Textes berichtete, und ihm fiel auf, dass sie besonders sorgfältig und aufmerksam gestaltet gewesen seien. Diese Beobachtung gab ihm Hoffnung; sie führt zu den verhalten optimistischen Schlussversen: „But what might save us, me and you / Is if the Russians love their children too".

„Russians" variiert die Filmmusik „Leutnant Kishe" von Sergej Prokofjew. Der Brite Sting tritt als eine Art Vermittler zwischen den Großmächten auf. Er appelliert an die Menschlichkeit von Amerikanern und Russen. Er lässt den Schluss zu, dass das Sprechen und Handeln der jeweiligen Politiker sich vom Denken und Empfinden der Menschen unterscheide. Ein Krieg, das sei jedem klar, könne nicht gewonnen werden, ein Krieg kenne keine Sieger.

„Wir haben dieselbe Biologie", mahnt Sting. Warum töten wir einander also? Was ist der Sinn? In späteren Fassungen und bei Live-Auftritten änderte Sting den Text an einer entscheidenden Stelle. Aus „if the russians love their children too" machte er „that". „Wenn" oder „falls" wird also zu „dass". Mutmaßung zur Überzeugung. Was uns nun retten wird, ist die Tatsache, dass auch die Russen ihre Kinder lieben.