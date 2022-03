Auftritte in Gelsenkirchen und München : Was man über die Deutschland-Konzerte der Rolling Stones wissen muss

Ronnie Wood (l-r) , Steve Jordan, Mick Jagger und Keith Richards von den Rolling Stones treten im Hard Rock Live auf. Foto: dpa/Scott Roth

Die Rolling Stones kommen auf ihrer Europa-Tournee nach Deutschland. Wie gelangt man an Karten für die Auftritte in München und Gelsenkirchen? Und wer ersetzt den verstorbenen Charlie Watts?

Die Rolling Stones haben am Montag für den Sommer eine Europa-Tournee mit vierzehn Stadion-Konzerten in zehn Ländern angekündigt. Zwei Konzerte sind auch in Deutschland geplant – in München und in Gelsenkirchen. Der Titel der Europa-Tour zur Feier ihres 60. Band-Geburtstages lautet schlicht und einfach „Sixty“. Wann startet der Vorverkauf? Was werden die Tickets kosten? Und wer spielt anstelle des verstorbenen Drummers Charlie Watts? Wir haben die ersten Informationen zur geplanten Europa-Tour gesammelt.

Wann und wo spielen die Stones in Deutschland?

Die Europa-Tour startet am 1. Juni mit einem Konzert in Madrid. Danach geht es am Pfingstsonntag, 5. Juni, auf direktem Wege ins Olympiastadion nach München. Der zweite Auftritt in Deutschland folgt am Mittwoch, 27. Juli, in der Veltins-Arena Gelsenkirchen. Nach 14 Konzerten in zehn Ländern endet die Tour am 31. Juli in Stockholm.

Wann startet der Ticketvorverkauf?

Der Ticket-Vorverkauf startet am Mittwoch, 16. März, um 12 Uhr mit einem Presale über den Ticketverkäufer Eventim. Der allgemeine Verkauf an den bekannten Vorverkaufsstellen beginnt zwei Tage später am Freitag, 18. März, um 12 Uhr.

Wie kommt man an schnell an die besten Tickets?

Beim Kauf der Tickets heißt es: Schnell sein, lohnt sich. Wer unbedingt einen bestimmten Platz haben möchte, sollte schnellst möglich ein Ticket erwerben. Es lohnt sich beispielsweise, den Browser regelmäßig zu aktualisieren und es nicht allein, sondern gleichzeitig mit mehreren Personen von verschiedenen Geräten aus zu versuchen.

Was werden die Tickets kosten?

Bei ihrer Tour 2018 kosteten die günstigsten Tickets 112 Euro (Berlin) und 148 Euro (Stuttgart). Die Preise stiegen je nach gewünschtem Platz jedoch auf bis zu 499 Euro an. Vermutlich werden die Tickets auch in diesem Jahr in diesem Preissegment liegen.

Wer sitzt hinterm Schlagzeug?

Es ist die erste Europa-Tour seit dem Tod von Drummer Charlie Watts – er war am 24. August 2021 im Alter von 80 Jahren gestorben. Seinen Platz hinter dem Schlagzeug nahm auf der jüngsten US-Tour Steve Jordan ein. Watts hatte der Band seinen Freund Jordan selbst empfohlen, als bei ihm Gesundheitsprobleme aufgetreten waren. Der 57-Jährige soll auch in Zukunft für die Stones trommeln. Der Wechsel am Drumkit hat für Keith Richards immerhin einen Vorteil. „Die Arbeit mit Steve Jordan hat irgendwie eine neue Energie und Lebensfreude mitgebracht.“ Man wolle nun sehen, „was wir in der neuen Besetzung noch auf die Beine stellen können. Es ist einiges in Arbeit.“

Was erwartet die Fans zum Jubiläum?

Wie es für das Jubiläum einer solchen Band nicht anders zu erwarten ist, werden die Stones ihre Fans auf der „Sixty“-Tour mit einer Setlist verwöhnen, die vollgepackt sein wird mit Klassikern wie „Gimme Shelter", „Paint It Black", „Jumpin' Jack Flash", „Tumbling Dice", „(ICan't Get No) Satisfaction", „Start Me Up" und vielen mehr. Aber es wären keine wirklichen Rolling-Stones-Konzerte, wenn es nicht an jedem Showabend auch einige musikalische Überraschungen gäbe. So wird auch diesmal eine Auswahl unerwarteter Titel aus dem unerschöpflichen Song-Arsenal der Band ihren Platz finden.

Und wie immer bei den Stones wird es eine neue Tournee-Produktion geben, einschließlich einer riesigen Bühne und spektakulärer Licht- und Video-Technik. Neu ist auch die Rolling Stones-Zunge zur „Sixty“-Tour, die von dem preisgekrönten britischen Designer Mark Norton entworfen wurde.

Wird es ein neues Album der Stones geben?

Auch ein neues Studioalbum der Rolling Stones scheint nicht ausgeschlossen. Das bislang letzte, „Blue & Lonesome“, erschien 2016 und enthielt ausschließlich Coverversionen von Bluessongs. Mit Blues- und Rock'n'Roll-Standards hatte die musikalische Laufbahn der Gruppe einst auch begonnen.

Geht die Band nach der Tour in Rente?

Ein Aus der ewigen Rockband müssen die Fans wohl auch nach dem Tod von Charlie Watts eher nicht befürchten. „Willst du Geld darauf wetten?“, scherzte Keith Richards. „Ich sehe nicht, dass die Rolling Stones irgendwann aufhören.“

