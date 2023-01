Ranking des „Rolling Stone“ Die 10 besten Sängerinnen und Sänger aller Zeiten

Whitney Houston – Platz zwei auf der Bestenliste – wird vom „Rolling Stone“ besonders für ihren „kraftvollen wie zarten Sopran“ gewürdigt und als eine der stärksten Sängerinnen der Popmusik betitelt. Ihr Cover von Dolly Partons „I Will Always Love You“ ist wohl ihr bekanntestes Lied. Hits wie „I Wanna Dance With Somebody“ hallen laut „Rolling Stone“ auch noch Jahrzehnte nach ihrem Tod im Jahr 2012 nach.