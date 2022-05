Brief zum 75. Geburtstag : Lieber Rolf Zuckowski, wie schön, dass du geboren bist!

Rolf Zuckowski - der Star der Kindermusik

Hilden Unser Autor hat einen Brief an Rolf Zuckowski geschrieben und sich dabei 37 Liedern des Kinderliedermachers bedient. Der Musiker feiert in diesen Tagen seinen 75. Geburtstag. Eine Hommage.

Lieber Rolf Zuckowski,

wir gratulieren dir, Geburtstagskind. Wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst. Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still. Du merkst, es ist wirklich schon wieder so weit. Alle Jahre wieder: Heut ist dein Geburtstag, darum feiern wir. Alle deine Freunde, freuen sich mit dir. Und wenn sie groß sind, fragen sie sich irgendwann, wie nur die Zeit so schnell vergehen kann.

Das Leben ist wie eine Achterbahn, sie führt uns über Berg und Tal. Wir werden jung geboren, und wir sterben irgendwann, das ist der Lauf des Lebens, an dem niemand etwas ändern kann. Viele Tage sind verflogen. Du denkst an das Jahr, siehst noch einmal was war. Und du fragst dich: War's schlecht oder gut? „Gestern“ ist nur ein Wort, „heute“ beinah schon fort. Alles verändert sich. Und wer weiß selber schon genau, wohin die Reise geht? Die Jahre gehn vorüber, die Regale sind gefüllt.

Ich schreib noch heute einen Brief, bevor ich es vergess‘: Du lässt manchen zittern, der deinen Namen hört. Aber wer ist schon perfekt? Auf der Erde wurde keiner je entdeckt. Keiner ist ein Supermann. Du bist du, wirst nie ein andrer sein. In Zukunft sing und denk nicht dran, ob jemand schöner singen kann. Denn keiner singt genau wie du, drum hören wir dir gerne zu. Dies ist deine Zeit, dies ist dein Leben. Was dir wichtig ist, entscheidest du allein. Es kann dich, wie jeden Tag, nur einmal geben. So manches hat die Zeitung schon geschrieben, Papier kann wirklich sehr geduldig sein. Vertrau auf deine Fantasie und laß uns nicht im Stich! Es geht schon alles gut, nur Mut, nur Mut. Alles steckt voller Kraft, die so vieles schafft.

Du hast es ziemlich weit gebracht, hast deinen steilen Weg nach oben gemacht. Du hast gemerkt, was in dir steckt. Du reist herum im ganzen Land. All die Jahre, all die Kraft. Mit jedem neuen Tag, lernst du ein bisschen mehr dazu, siehst Licht und Dunkelheit und kommst noch lange nicht zur Ruh. Wir sind zusammen auf einer langen Reise, und keiner weiß, wohin sie uns noch führen wird, doch jedes Lied macht uns vertrauter. Es geht immer noch ein bisschen weiter, schmale Gassen werden wieder breiter. Manches Tor blieb dir verschlossen, manches hast du aufgemacht, und dich selbst auf deinem Weg ein Stück vorangebracht. Dein Herz für Kinder, für das, was in ihrem Leben zählt, dein Herz für ihre Träume, ihre Sorgen und ihr Glück. Kind sein kann man für ein ganzes Leben. Und alle, die in ihrem Herzen jung geblieben sind, die wären auch mit hundert Jahren gern noch einmal das Geburtstagskind. Das Glück hat tausend Namen. Sie leuchten uns ins Herz hinein, dass man noch Wunder sieht. Musik, die tief in uns klingt und uns ein Stück vom Himmel bringt. Kinderträume leuchten wie helle Sterne.

Du da – im Radio. Ich hab‘ eine große Bitte – lach nicht über mich: Ist es schlimm, wenn ich frag, ob dein Lied nur für mich ganz allein war? Ich hab‘ das Singen und das Spielen neu entdeckt, das Streiten und Versöhnen und die Zauberkraft, die nur in Kindern steckt. Kinder machen diese graue Welt ein bisschen bunter. Danke für den Sommertraum. Danke für das Glück. Danke sagt dir jeder Blick. Du gehörst zu uns.