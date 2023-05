Botschaften-Festival bei Roger Waters-Konzert „Ein Gericht in Frankfurt hat entschieden, dass ich kein Antisemit bin. Ausgezeichnet“

Eine Demo auf dem Roncalliplatz am Vortag des Konzerts, eine Podiumsdiskussion, ein Appell von Bürgermeisterin Henriette Reker, Offene Briefe aus dem Stadtrat mit der Aufforderung an die Köln-Arena, das Konzert zu verhindern: Roger Waters hat in Köln, aber auch an weiteren Spielorten seiner „First Farewell Tour“ für viel Aufregung gesorgt. Nicht wegen der Musik, die der 79-jährige Brite mit der großen Vergangenheit bei seiner „This is Not a Drill“-Tour spielt. Sondern wegen der Begleitgeräusche zu seinen Auftritten, die niemand überhören kann: Kritiker sehen in Waters einen einflussreichen Antisemiten, der vor Jahren in einem Konzert einen Ballon in Schweinform aufsteigen ließ, auf dem ein Davidstern prangte, und der die Israel-Boykottbewegung BDS (Boykott, Desinvestment und Sanktionen) unterstützt. Jüngst hat er sich empörend über die Rolle der Ukraine im Krieg mit Russland äußert.