Rod Stewart „Ich sehe im Moment nicht genug Ritter auf der Welt“

Info

Termine Rod Stewart kommt auf seiner „Global Hits“-Tournee am 28. Mai nach Mönchengladbach in den SparkassenPark. Am 25. Juni tritt er in Köln in der Lanxess Arena auf.

Album Frisch erschienen ist das gemeinsame Album mit Jools Holland: „Swing Fever“ versammelt Songs der Big-Band-Ära wie Ain’t Misbehavin’“ und „Sentimental Journey“.