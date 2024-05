Rod Stewart in Mönchengladbach Ein zum verrückt werden schönes Konzert

„One Last Time“, also „Ein letztes Mal“, heißt die Tournee von Rod Stewart, mit der er Halt in Mönchengladbach macht. Und natürlich könnte jeder Konzertbesuch bei einem 79-Jährigen der letzte sein. Allerdings verschiebt sich das Rentenalter von Rock- und Popstars immer weiter nach hinten – das zeigt die Riege der über 80-jährigen Dauertourer von den Rolling Stones bis Paul McCartney. Und ganz speziell dieser wundervolle Abend mit 9000 Fans, die im Sparkassenpark den durchziehenden Regenschauern trotzen, wirkt so gar nicht wie ein Abschied. Man schmachtet und feiert und trällert mit einem guten alten Freund, den man in Zukunft gern wieder öfter träfe.