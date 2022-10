Natürlicher Tod : Rock'n'Roll-Legende Jerry Lee Lewis ist gestorben

Jerry Lee Lewis beim fünften jährlichen Rock 'n' Roll Revival im New Yorker Madison Square Garden am 14. März 1975 (Archivfoto). Foto: AP/Rene Perez

New York Lewis war der letzte Überlebende einer Generation bahnbrechender Künstler wie Elvis Presley, Chuck Berry und Little Richard. Nun ist die Rock'n'Roll-Legende gestorben.

Die Rock'n'Roll-Legende Jerry Lee Lewis ist am Freitag im Alter von 87 Jahren gestorben. Der Musiker wurde unter anderem mit Titeln wie „Great Balls of Fire“ und „Whole Lotta Shakin' Goin' On“ bekannt. Seinen Tod gab sein Sprecher Zach Farnum bekannt. Lewis sei in seinem Zuhause in Memphis im US-Staat Tennessee gestorben, erklärte Farnum.