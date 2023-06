Rock am Ring 2023 So war der Auftritt der Foo Fighters bei Rock am Ring

Gänsehaut zieht sich über Arme und Rücken der Rock-am-Ring-Besucher, als Foo-Fighters-Sänger Dave Grohl am sehr späten Freitagabend die ersten Noten des Liedes „The Pretender“ spielt. Langsamer als auf der Platte, dafür aber mit viel Gefühl in der Stimme und mit noch mehr Glitzern in den Augen.