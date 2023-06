Kultfestival in der Eifel Das müssen Sie zu Rock am Ring 2023 wissen

Für Rock am Ring und Rock im Park 2023 wurden bereits Teile des Line-ups bekannt gegeben. Auch in diesem Jahr werden wieder national und international gefeierte Bands und Solo-Künstler dabei sein. Darunter unter anderem Foo Fighters, Tenacious D, Kings Of Leon, Bring Me The Horizon, Die Toten Hosen, Machine Gun Kelly, Sum 41, Apache 207, K.I.Z, Evanescence, Hollywood Undead, Pantera, Yungblud, Papa Roach und viele weitere.