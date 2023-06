Musik-Festival in der Eifel Hier sehen Sie Rock am Ring im TV und Livestream

Düsseldorf · Vom 2. bis 4. Juni findet das Musikfestival „Rock am Ring“ am Nürburgring in der Eifel statt. Wer nicht live dabei ist, kann das Event auch am heimischen TV verfolgen. Die wichtigsten Infos.

03.06.2023, 09:14 Uhr

Foto: dpa/Thomas Frey

Seit 1985 pilgern Zehntausende Musikfans zu den Musikfestivals „Rock am Ring“ und „Rock im Park“. Die beiden Events finden zeitgleich am Nürburgring in der Eifel und im Volkspark Dutzendteich bei Nürnberg statt. Wo Sie „Rock am Ring“ im TV und Livestream sehen können, erfahren Sie hier. Das müssen Sie zu Rock am Ring 2023 wissen Kultfestival in der Eifel Das müssen Sie zu Rock am Ring 2023 wissen Auch in diesem Jahr sind ausgewählte Konzerte exklusiv im Livestream bei RTL+ zu sehen. Zuschauer können dabei zwischen dem Programm der Mandora Bühne und dem der Utopia Bühne wählen. Alle Performances lassen sich noch 30 Tage nach Ausstrahlung abrufen. Mandora Stage Freitag, 2. Juni: 14:45 Uhr bis 2:15 Uhr mit Acts wie JuJu, Giant Rooks, Finch und Apache 207

14:45 Uhr bis 2:15 Uhr mit Acts wie JuJu, Giant Rooks, Finch und Apache 207 Samstag, 3. Juni: 13:30 Uhr bis 1:45 Uhr mit Acts wie Papa Roach, Kontra K und Evanescence

13:30 Uhr bis 1:45 Uhr mit Acts wie Papa Roach, Kontra K und Evanescence Sonntag, 4. Juni: 14:15 Uhr bis 1:30 Uhr mit Bands wie Architects, Bullet For My Valentine und Bring Me The Horizon Utopia Stage Freitag, 2. Juni: 13:30 Uhr bis 0:45 Uhr mit Bands wie Limp Bizkit , Rise Against und Foo Fighters

13:30 Uhr bis 0:45 Uhr mit Bands wie Limp Bizkit Rise Against Foo Samstag, 3. Juni: 14:30 Uhr bis 0:40 Uhr mit Bands wie Tenacious D, K.I.Z und Kings of Leon

Tenacious K.I.Z Sonntag, 4. Juni: 14:10 Uhr bis 0:10 Uhr mit Acts wie Sum 41, NOFX, Machine Gun Kelly und Die Toten Hosen Wer überträgt „Rock am Ring“ im TV? In den vergangenen Jahren haben WDR, Arte und 3sat das Programm auf der Main-Stage im Spätprogramm gezeigt. Nach aktuellem Stand sind in diesem Jahr keine TV-Übertragungen des Festivals geplant. Wann spielt welche Band? Das umfangreiche Programm des Festivals sorgt dafür, dass Besucher schnell den Überblick verlieren. Damit Sie Ihre Lieblingsband nicht verpassen, sollten Sie den Timetable der Veranstaltung kennen. Dort finden Sie die Uhrzeiten, zu denen die Künstler auf der Bühne stehen. Hier geht es zur Infostrecke: Das ist das Line-up von Rock am Ring 2023

(joko/cwi)