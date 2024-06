Musik-Festival in der Eifel Hier sehen Sie Rock am Ring im Livestream

Düsseldorf · Vom 7. bis 9. Juni findet das Musikfestival „Rock am Ring“ am Nürburgring in der Eifel statt. Wer nicht live dabei ist, kann das Event auch am heimischen TV verfolgen. Die wichtigsten Infos.

08.06.2024 , 12:53 Uhr

Infos Das ist das Line-up von Rock am Ring 2024 Infos Foto: dpa/Thomas Frey

Seit 1985 pilgern Zehntausende Musikfans zu den Musikfestivals „Rock am Ring“ und „Rock im Park“. Die beiden Events finden zeitgleich am Nürburgring in der Eifel und im Volkspark Dutzendteich bei Nürnberg statt. Wo Sie „Rock am Ring“ im TV und Livestream sehen können, erfahren Sie hier. Das müssen Sie zu Rock am Ring 2024 wissen Kultfestival in der Eifel Das müssen Sie zu Rock am Ring 2024 wissen Warum ich Rock am Ring seit 1996 nur einmal verpasst habe Liebeserklärung an legendäres Festival Warum ich Rock am Ring seit 1996 nur einmal verpasst habe Auch in diesem Jahr sind ausgewählte Konzerte exklusiv im Livestream bei RTL+ zu sehen. Zum dritten Mal in Folge können Zuschauer kostenlos einschalten. Hier gibt es den Link zum Portal. Außerdem kann er über die RTL+ Premium-App abgerufen werden. Wann spielt welche Band? Das umfangreiche Programm des Festivals sorgt dafür, dass Besucher schnell den Überblick verlieren. Damit Sie Ihre Lieblingsband nicht verpassen, sollten Sie den Timetable der Veranstaltung kennen. Dort finden Sie die Uhrzeiten, zu denen die Künstler auf der Bühne stehen. Welche Auftritte werden im Live-Stream gezeigt? Die Konzerte auf der Utopia und Mandora-Stage werden übertragen. Hier ein Überblick: Livestream-Programm: Freitag, 7. Juni 2024: Utopia Stage 14.40-14.45 Uhr – Querbeat

15.05-15.50 Uhr – Guano Apes

16.20-17.15 Uhr – Royal Blood

17.45-18.35 Uhr – Enter Shikari

19.05-20.05 Uhr – Dropkick Murphys

20.45-22.00 Uhr – Queen of the Stone Age

22.45-01.00 Uhr – Die Ärzte Mandora Stage 14.30-15.10 Uhr – Fit for a King

15.30-16.15 Uhr – Asinhell

16.40-17.30 Uhr – Betontod

19.30-20.30 Uhr – Kerry King

21.00-22.10 Uhr – Kreator

22.50-00.00 Uhr – Beartooth Livestream-Programm, Samstag, 8. Juni 2024: Utopia Stage 14.35-15.20 Uhr – Against the Current

15.50-16.40 Uhr – The Interrupters

17.10-18.10 Uhr – Donots

18.40-19.55 Uhr – Electric Callboy

20.30-22.00 Uhr – Billy Talent

22.40-01.00 Uhr – Green Day Mandora Stage 15.00-15.35 Uhr – The Last Internationale

15.55-16.40 Uhr – 311

17.05-17.50 Uhr – Dogstar

18.15-19.10 Uhr – Royal Republic

19.40-20.40 Uhr – Pendulum

21.10-22.10 Uhr – Babymetal

22.50-00.00 Uhr – Marsimoto

00.45-02.15 Uhr – Broilers Livestream-Programm, Sonntag, 9. Juni 2024: Utopia Stage 14.10-14.55 Uhr – H-Blockx

15.25-16.20 Uhr – Leoniden

16.50-17.50 Uhr – Madsen

18.20-19.30 Uhr – Wanda

20.15-21.45 Uhr – Kraftklub

22.30-00.15 Uhr – Måneskin Mandora Stage 14.15-14.45 Uhr – Atreyu

15.05-15.50 Uhr – Of Mice & Men

16.15-17.00 Uhr –Thy Art is Murder

17.25-18.20 Uhr – Polyphia

18.50-19.50 Uhr – While She Sleeps

20.20-21.20 Uhr – Machine Head

22.00-23.15 Uhr – Corey Taylor

00.00-01.30 Uhr – Parkway Drive Wer überträgt „Rock am Ring“ im TV? In den vergangenen Jahren haben WDR, Arte und 3sat das Programm auf der Main-Stage im Spätprogramm gezeigt. Nach aktuellem Stand sind in diesem Jahr keine TV-Übertragungen des Festivals geplant. Hier geht es zur Infostrecke: Das ist das Line-up von Rock am Ring 2024

(joko/cwi/boot/ldi)