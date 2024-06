Bands, Termin, Tickets Erster Headliner für Rock am Ring 2025 steht fest

Das Zwillingsfestival von Rock am Ring geht zurück auf „Rock in Vienna“ 1993 in Wien. 1994 zog es dann nach Deutschland, zunächst nach München als „Rock in Riem“ (Veranstaltungsort war damals der alte Flughafen in München-Riem), ab 1995 dann als „Rock im Park“ in den Olympiapark und ins Stadion. 1997 folgte der Umzug nach Nürnberg, wo „Rock im Park“ auch heute noch stattfindet. Die Umbenennung wird ebenfalls 2025 gefeiert: 30 Jahre „Rock im Park“. Wie bei den Zwillingsfestivals üblich, werden die Bands am Nürburgring und auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg zeitversetzt auftreten.