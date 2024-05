Kultfestival in der Eifel Das müssen Sie zu Rock am Ring 2024 wissen

Für Rock am Ring und Rock im Park 2024 wurde bereits das Line-up bekannt gegeben. Auch in diesem Jahr werden wieder national und international gefeierte Bands und Solo-Künstler dabei sein. Darunter unter anderem die Ärzte, Queens of the Stone Age, Avenged Sevenfold, Green Day, Billy Talent, Electric Callboy, Broilers, Antilopen Gang, Måneskin, Kraftklub, Parkway Drive und viele weitere.