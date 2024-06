Rock am Ring 2024 Wie Düsseldorfer RaR-Fans das Utopia Stage Camping 2024 bewerten

Woher Ralf, Jürgen und Jens angereist sind, ist wirklich kein Geheimnis. Die Fortuna-Fahne weht im Wind, sogar ihre eigene Flagge haben die Unterrather gestaltet und an ihrem Pavillon befestigt. Dass die Düsseldorfer richtige Camping-Profis sind, zeigt sich an ihrem Equipment. Seit Jahren kommen sie zusammen zu Rock am Ring in die Eifel, dieses Jahr freuten sie sich natürlich ganz besonders auf eine Band: Die Broilers, die den Samstagabend bei dem Festival bis spät in die Nacht ausklingen ließen. „Die haben wir am Mittwoch noch in Düsseldorf im Stahlwerk gesehen, am Donnerstag ging‘s dann morgens früh hierhin.“ Denn das ist Tradition, jedes Jahr am Donnerstagvormittag wird gemeinsam angestoßen.