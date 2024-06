Musikfestival am Nürburgring eröffnet Die Eifel bebt bei Rock am Ring

Geschätzt 80.000 Fans feiern noch bis Sonntag in der Eifel. Am Freitag standen neben Querbeat noch weitere Top-Acts auf dem Programm: Die Ärzte aus Berlin, Queens of the stone age, Guano Apes, Pennywise und Avenged Sevenfold. Am Samstag und Sonntag treten unter anderem Green Day, die Broilers, die Donots, Marsimoto, Kraftklub, Maneskin und Parkway Drive auf. Das Line-up hat in diesem Jahr noch deutlich mehr Menschen überzeugt als im vergangenen Jahr. Damals kamen laut Veranstalter rund 70.000 Ringrocker. Zum Vergleich: 2016 meldete das Festival mit 92.500 Besuchern ausverkauft. Also ist in diesem Jahr noch Luft nach oben.