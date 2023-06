Rock am Ring 2023 Zehntausende feiern Sum 41 bei Rock am Ring

Doch obwohl Whibley das neue Album mehrfach erwähnt, spielt Sum 41 „some old shit and some really old shit“. Die zehntausenden Fans grölen mit bei „In Too Deep“. Bei „We Will Rock You“ von Queen gehen alle in die Knie und springen auf sein Kommando in die Höhe. Mit „Still Waiting“ beenden sie ihren Auftritt bei Rock am Ring. Die Ring-Besucher bleiben verschwitzt, aber glücklich vor der Bühne zurück.