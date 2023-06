So war der Auftakt bei Rock am Ring Sonne, Bier und gute Musik

Nürburg · Foo Fighters, Kings of Leon und die Toten Hosen – diese Headliner spielen in diesem Jahr bei Rock am Ring. Am Freitag startete Deutschlands größtes Musikfestival in der Eifel. Jedoch mit deutlich weniger Besuchern als im Vorjahr.

02.06.2023, 19:48 Uhr

28 Bilder „Flogging Molly“ eröffnen Rock am Ring 2023 28 Bilder Foto: Julia Nemesheimer/JULIA NEMESHEIMER