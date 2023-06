Rock am Ring 2023 So war der Auftritt von Kings of Leon am Nürburgring

Nürburgring · „Use somebody“ und „Sex on Fire“ gehören zu ihren größten Hits: Am Samstagabend spielte die US-amerikanische Band „Kings of Leon“ bei Rock am Ring – und schaffte es nur mäßig, die Besucher in ihren Bann zu ziehen.

04.06.2023, 15:46 Uhr

15 Bilder Das war Kings of Leon bei Rock am Ring 2023 15 Bilder Foto: Julia Nemesheimer

„Kings Of Leon zählen zu den größten Rockbands unserer Zeit“ – das schreiben die Rock-am-Ring-Veranstalter auf ihrer Homepage. Darüber dürfen sich die Fans der US-Musiker gerne leidenschaftlich mit allen anderen streiten. Unbestritten ist jedoch, dass der musikalische Familienbetrieb (Gitarrist/Sänger Caleb, Bassist Jared und Schlagzeuger Nathan Followill sind Brüder, Gitarrist Matthew Followill ist ihr Cousin) acht Alben veröffentlicht und weltweit über 20 Millionen Alben und fast 40 Millionen Singles verkauft hat. 26 Bilder Rundgang über Rock am Ring 2023 26 Bilder Foto: Tobias Dupke Doch der Funke wollte bei Rock am Ring nicht so richtig aufs Publikum überspringen. Nach den Auftritten von Incubus, Tenacious D und K.I.Z. beendete die Band als Headliner den zweiten Tag des Festivals am Nürburgring, viele Besucher waren da aber schon auf den Zeltplatz gegangen. Die Fotos vom Auftritt finden Sie in unserer Bilderstrecke.

(tobi/june)