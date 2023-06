So war der Auftakt bei Rock am Ring Sonne, Bier und gute Musik

Kein Regen, kein Nebel, kein Sturm – nein, das ist in diesem Jahr wirklich kein typisches Wetter für Rock am Ring. Während die Besucher von Deutschlands größtem Musikfestival an einem Wochenende normalerweise alle Jahreszeiten mindestens einmal erleben, scheint seit Tage die Sonne über der Eifel. Und das soll auch weiterhin so bleiben, prophezeien die Meteorologen. Das bringt die ohnehin sehr gute Stimmung auf den Zeltplätzen und auf dem Konzertgelände am Nürburgring in diesem Jahr zum Brodeln. Rock am Ring 2023 ist am Freitagmittag mit einem Auftritt der Folk-Punk-Band Flogging Molly gestartet. Für den Abend waren unter anderem noch die Foo Fighters mit ihrem ersten Deutschland-Auftritt nach dem Tod von Schlagzeuger Taylor Hawkins im vergangenen Jahr angekündigt.